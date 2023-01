Σάλος με τον Ινφαντίνο: έβγαζε selfie πάνω από το φέρετρο του Πελέ! (pics)

Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν τις τελευταίες ώρες στο γήπεδο της Σάντος, όπου εκτείθεται για λαϊκό προσκύνημα η σορός του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο πρόεδρος της FIFA, ο οποίος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Πελέ. Ο Ινφαντίνο, μάλιστα, αφού προσκύνησε το φέρετρο δεν είχε κανένα πρόβλημα να βγάλει φωτογραφίες με ανθρώπους που ήταν δίπλα και του ζήτησαν μια selfie.

Πολλά αρνητικά σχόλια προκάλεσαν, επίσης, και οι κόρες του Βραζιλιάνου, οι οποίες δεν χάλασαν παράπονο σε θαυμαστές του Πελέ και πόζαραν χαμογελαστές μαζί τους δίπλα στο φέρετρο.

Infantino pulls out his mobile to take a selfie in front of #Pelé lying in his coffin according to the report below. What a disgrace. https://t.co/g9HCbgPJ6A