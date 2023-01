Προσφέρει «χρυσό» συμβόλαιο στον Λεάο η Μίλαν για να ανανεώσει

Ο κορυφαίος παίκτης των Μιλανέζος στην περσινή πορεία μέχρι την κατάκτηση του σκουντέτο, έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον της Τσέλσι, με τους «ροσονέρι» να δίνουν... μάχη για να πείσουν τον Λεάο να παραμείνει στο Μιλάνο.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Μίλαν προσφέρουν στο Λεάο απολαβές 7 εκατομμυρίων ευρώ για να ανανεώσει το συμβόλαιό του, περιμένοντας την απάντησή του μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι Μιλανέζοι παράλληλα, δουλεύουν και τις ανανεώσεις του Ισμαίλ Μπενάσερ, αλλά και του Ολιβιέ Ζιρού, όμως έχουν ρίξει το μεγαλύτερο βάρος στην περίπτωση του Ράφαελ Λεάο.

AC Milan have improved their proposal to Rafael Leão hoping to get new deal done in the next weeks: €7m salary net per season on the table. 🚨🔴⚫️ #ACMilan



Milan will also focus on Bennacer and Giroud new deals, as per @DiMarzio. These are the priorities for 2023. pic.twitter.com/cI32XX7JI5