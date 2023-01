Έφτασε στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Νασρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Παίκτης της Αλ Νασρ είναι με κάθε επισημότητα ο Κριστιάνο Ρονάλντο εδώ και μερικά 24ώρα, με τον CR7 να φτάνει μαζί με τη σύντροφό του, Χεορχίνα Ροντρίγκες, περίπου στις 10 το βράδυ στο Ριάντ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος ταξίδεψε με προορισμό τη Σαουδική Αραβία με το ιδιωτικό του τζετ από τη Μαδρίτη, όπου βρισκόταν τις τελευταίες μέρες.

Για αύριο (3/1) έχει προγραμματιστεί το δεύτερο μέρος των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων που αναμένεται να περάσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και στη συνέχεια, αυριο το απόγευμα στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Πορτογάλου στο Mρσουλ Παρκ.

Cristiano Ronaldo has just landed in Riyadh ahead of his move to Al Nassr 🟡🛬 #Ronaldo



Second part of medical will be done on Tuesday, then he will be unveiled as new signing.



🎥 @ariyadhiah_br pic.twitter.com/a4vPUbaHFP