Η Τσέλσι έκανε αρνητικό ρεκόρ επταετίας

Μετά το πέρας 18 αγωνιστικών της Premier League οι Μπλε βρίσκονται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 25 πόντους και μόλις επτά νίκες στο ενεργητικό τους!

Ενδεικτικό της άσχημης φετινής εικόνας των Λονδρέζων στο πρωτάθλημα, είναι το γεγονός πως η συγκομιδή των 25 βαθμών σε αυτό το σημείο της χρονιάς είναι η χειρότερη από τη σεζόν 2015/16, με την Τσέλσι εκείνη τη σεζόν να τερματίζει στη 10η θέση και να μένει εκτός Ευρώπης.

