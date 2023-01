Απίστευτο σκηνικό στην Αγγλία: Διαιτητής και επόπτης δεν είδαν εξόφθαλμο οφσάιντ! (vid)

Συγκεκριμένα, στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ στο 4-0 υπέρ της Μόρκαμ, ο βοηθός επηρεασμένος από το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς δεν είδε εξόφθαλμο οφσάιντ πέντε μέτρων!

Ο Κάλεμπ Γουάτς έφυγε μόνος του στο ανοικτό γήπεδο για το 5-0, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με το σημαιάκι του βοηθού να μένει κάτω και τον διαιτητή να καταλογίζει κανονικά το γκολ.

Όπως ήταν φυσικό ξέσπασε μεγάλος σάλος στην Αγγλίας, αφού η γκάφα επόπτη και διαιτητή ήταν εξόφθαλμη, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω video.

The linesman didn’t give offside for this in a League 1 game today… shocking! 🥴pic.twitter.com/z1OiP6sVti