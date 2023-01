Ο Μέσι, ωστόσο τη χρονιά που μας αποχαιρέτησε κατέκτησε και άλλη μια κορυφή, αφού ήταν ο πρώτος σε ασίστ σε ένα ημερολογιακό έτος, έχοντας 20 τελικές πάσες.

Στην δεύτερη θέση ήταν ο Ουσμάν Ντεμπελέ με 16, ενώ τον ίδιο αριθμό ασίστ, είχε και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, με τον Ντέγιαν Κουλουσέφσκι και τον Νεϊμάρ να ακολουθούν με 13.

Only one player provided 20 league assists in Europe's top five leagues in 2022. 😀 pic.twitter.com/eIJfxW7bjr