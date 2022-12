Ολυμπιακός: Δοκιμάζει νεαρό στόπερ στου Ρέντη

Την ώρα που ο Ολυμπιακός σκανάρει την αγορά για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του ρόστερ του σε 4 ή 5 θέσεις (αριστερό μπακ, στόπερ, εξτρέμ, σέντερ φορ, κεντρικός χαφ), ταυτόχρονα φροντίζει και για το μέλλον. Όπως έχει κάνει κατά το παρελθόν, «εμφανίζοντας» ταλέντα τύπου Σισε, Μπα και Αγκιμπού, έτσι και τώρα φαίνεται πως έχει ανακαλύψει μια αντίστοιχη περίπτωση.

Πρόκειται για τον Ιμπραΐμ Ντουμπιά, με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού. Είναι 21 ετών, αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού και δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Αφρικής, στην πατρίδα του και στη Γκάνα για μια διετία. Οι «ερυθρόλευκοι» εκτιμούν πως έχουν μια νέα «περίπτωση Σισέ» στα χέρια τους, αφού πρόκειται για έναν αθλητή με εξαιρετικά σωματικά προσόντα, στο 1,90μ., γρήγορος, δυνατός και αριστεροπόδαρος. Σε πρώτη φάση, θα δοκιμαστεί από τον Γιάννη Οκκά στη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών, με την επιτήρηση φυσικά του Μίτσελ και με προοπτική να δοκιμαστεί και στην πρώτη ομάδα εάν διαπιστωθεί πως έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί.

We have secured the services of young Ivorian defender Ibrahim Kalil Doumbia Junior for the next 5 (five) Years.



We wish him all the best and hope for more success together. pic.twitter.com/oPNW6bofdK