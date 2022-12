Ράσφορντ: «Με πήρε ο ύπνος και έχασα τη συνάντηση της ομάδας πριν το ματς»

«Παρακοιμήθηκα και έχασα τη συνάντηση πριν από το ματς με την Γουλβς. Καθυστέρησα λίγο. Είναι οι κανονισμοί της ομάδας και καταλαβαίνω την απόφαση»

Rashford: “I overslept and I missed the pre game meeting. I was a little bit late. It's the team rules and I understand the decision”, tells @btsportfootball 🔴 #MUFC



Ten Hag: “It is good, after the decision. He was bright, he was lively, scored a goal. The right reaction”. pic.twitter.com/DxfRIt7hnL