Μίλαν, Σίτι και Παρί τις λιγότερες ήττες το 2022

Τέσσερις ομάδες από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα, είχαν τις λιγότερες ήττες το 2022. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Μίλαν, όπως και η ομάδα του Μαουρίσιο Σάρι -Νάπολι- είχαν τις λιγότερες ήττες με 3. Ενώ και η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, Μάντσεστερ Σίτι και πρωταθλήτρια Αγγλίας, όπως και η Παρί Σεν Ζερμέν είχαν μόλις τρεις ήττες, σε όλο το 2022.

