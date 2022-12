Μπάιντεν για Πελέ: «Η ιστορία του δείχνει τι είναι δυνατό» (pic)

Δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστές και σύλλογοι αυτοί που λένε «αντίο» στον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Όπως και στη ζωή, έτσι και με τον θάνατό του ο Πελέ «άγγιξε» ακόμα και ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν άμεση σχέση με το άθλημα.

«Για ένα άθλημα που φέρνει τον κόσμο τόσο κοντά όσο κανένα άλλο, η άνοδος του Πελέ από το ταπεινό του ξεκίνημα σε θρύλο του ποδοσφαίρου είναι μια ιστορία του τι είναι δυνατό. Σήμερα, οι σκέψεις μου και της Τζίλ η είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγάπησαν» έγραψε στην ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία με τη συνάντησή του με τον Βραζιλιάνο κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.



Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo