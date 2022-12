Για ένα λεπτό οι παίκτες των δύο ομάδων, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στο Βελοντρόμ χεικροτούσε ασταμάτητα, σε μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Βραζιλιάνου άσου.

Δείτε την τρομερή στιγμή.

Marseille and Toulouse honor Pelé before their match ❤️



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/xen7T74Cve