Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι στο μήνυμά του στα social media ανέφερε: «Ό,τι βλέπεις να κάνει κάθε παίκτης, ο Πελέ το έκανε πρώτος».

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ⚽️🤴🏿 pic.twitter.com/SeW0z1hQTm