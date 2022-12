Όταν ο Πελέ αποδέχτηκε την πρόκληση του Μαραντόνα (vid)

Πιο συγκεκριμένα, ο Μαραντόνα κάλεσε τον Πελέ στην τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίαζε και αφού μίλησαν για τις καριέρες του σε εγκάρδιο κλίμα, ο Ντιέγκο τον κάλεσε να παίξει μαζί του.

«Είναι το όνειρό μου είναι να κάνω μερικές κεφαλιές μαζί σου» είπε ο Μαραντόνα στον Πελέ που αποδέχθηκε την πρόσκληση. Λίγο μετά οι δυο τους αντάλλαξαν μερικές κεφαλιές δίχως η μπάλα να πέσει στο έδαφος και με τον Ντιεγκίτο να φωνάζει ενθουσιασμένος.

Pele and Maradona sharing a beautiful moment. They are together again now 🕊️pic.twitter.com/w1lNLSJU2J