Τσέλσι: Γεφυρώνεται το χάσμα με τον Καντέ (pic)

Από το χάσμα στο «κοντά σε συμφωνία» Τσέλσι και Καντέ. Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα στο «The Athletic» οι διαπραγματεύσεις των «μπλε» με τον Γάλλο χαφ βρίσκονται σε καλό δρόμο οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Να θυμίσουμε πως ο Καντέ φορά τη φανέλα της Τσέλσι από το 2016 και έκτοτε έχει καταγράψει συνολικά 262 συμμετοχές, με απολογισμό 13 γκολ και 15 ασίστ, ενώ τη φετινή σεζόν έχει συμμετοχή σε μόλις δύο παιχνίδια, λόγω του τραυματισμού του, που τον ανάγκασε να περάσει τον Οκτώβριο την πόρτα του χειρουργείου.

Chelsea have made positive progress in talks over a new contract for N’Golo Kante and there is now increasing confidence that the France international will commit his future to the club.



More from @David_Ornstein