Πρώτα τον είπε υπέρβαρο, τώρα ο Γκουαρδιόλα λέει ότι ο Φίλιπς είναι... σέξι

Είναι γνωστό ότι ο Ισπανός τεχνικός προσέχει την κάθε λεπτομέρεια και έτσι τα... έβαλε με τον Φίλιπς για την εικόνα που παρουσίασε στην επιστροφή του από το Μουντιάλ.

Ο Καταλανός τεχνικός σημείωσε ότι ο 26χρονος μέσος της Σίτι επέστρεψε στις προπονήσεις υπέρβαρος, τονίζοντας ότι δεν είναι στην κατάλληλη κατάσταση για να προπονηθεί.

Ο Γκουαρδιόλα απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είχε πει: «Δεν είναι τραυματίας, γύρισε υπέρβαρος από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Με αυτή την εικόνα δεν είναι σε θέση να προπονηθεί».

Ωστόσο, μετά τη νίκη της Σίτι επί της Λιντς για την Πρέμιερ Λιγκ, το βράδυ της Τετάρτης, ο προπονητής των «Πολιτών» θέλησε να... αποκαταστήσει τον παίκτη του καθώς ίσως σκέφτηκε ότι τον έχει εκθέσει.

Και τι είπε αυτή τη φορά ο Γκουαρδιόλα; «Τώρα έχει το τέλειο σώμα. Είναι τόσο σέξι». Ακολούθησαν γέλια δημοσιογράφων και ο Ισπανός... πήρε το σοβαρό του και πρόσθεσε:

«Πέρασε το πρώτο μέρος της σεζόν εκτός δράσης, με χειρουργείο, ώστε να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έκανε τα πάντα για να είναι εκεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη φυσική κατάσταση, πρέπει να κατανοείς τι κάνουμε εδώ, τις κινήσεις και όλα αυτά.

Κι αυτό, λοιπόν, όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Γιατί ο Ρόδρι δεν μπορεί να παίζει σε όλα τα παιχνίδια, συνεπώς θα παίξει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Είμαι χαρούμενος, όμως, γιατί χθες ο Κάλβιν προπονήθηκε πολύ καλά και αργά ή γρήγορα θα τον δείτε να παίζει».

