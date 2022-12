Κάτοικος Stamford Bridge έγινε ο Νταβίντ Φοφανά. Η Τσέλσι του Γκράχαμ Πότερ εκταμίευσε 12 εκατομμύρια ευρώ και έκανε δικό της από την Μόλντε τον Ιβοριανό επιθετικό, με τον 20χρονο να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους μπλε.

Chelsea FC has reached a pre-agreement with Molde FK for the transfer of David Datro Fofana. 🤝