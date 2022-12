Ο Ράσφορντ ισοφάρισε τον θρυλικό Καντονά με 64 γκολ στην Premier League

Ο Ράσφορντ άνοιξε τον δρόμο της νίκη για τη Γιουνάιτεντ και το γκολ που σημείωσε ήταν το 64ο με την φανέλα των «κόκκινων διάβολων» στην Premier League.

Ο Άγγλος επιθετικός, μάλιστα έπιασε στην σχετική λίστα τον θρυλικό Ερίκ Καντονά και χρειάζεται ένα γκολ για να προσπεράσει τον «King Erik», γράφοντας ιστορία για την Γιουνάιτεντ.

Marcus Rashford is now level with Eric Cantona on 64 goals in the Premier League for Manchester United #MUFC pic.twitter.com/7NnNFYz57S