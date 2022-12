Άρσεναλ: Ετοιμάζει το άγαλμα του Βενγκέρ έξω από το Emirates

Η Άρσεναλ δεν ξεχνά την ιστορία της και θα τιμήσει με ιδιαίτερο τρόπο τον άνθρωπο που την έκανε μεγάλη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Telegraph», η Άρσεναλ έχει αποφασίσει να στήσει άγαλμα του Άρσεν Βενγκέρ στον περιβάλλοντα χώρο του Emirates. Βάσει των όσων αναφέρει το ρεπορτάζ, η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής (26/12) παρουσίας του Αλσατού στο γήπεδο των «κανονιέρηδων» για την αναμέτρηση με τη Γουέστ Χαμ.

Έτσι η Άρσεναλ θα τιμήσει με ιδανικό τρόπο τον άνθρωπο με τον οποίο μεγαλούργησε, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και επτά FA Cup, στα 22 χρόνια παρουσίας του στην τεχνική ηγεσία του.

Exclusive: Arsenal are ready to build a statue of Arsene Wenger outside the Emirates Stadium potentially as early as 2023 | @JWTelegraph