Έκπληξη με Μπλιντ στον Άγιαξ - Έμεινε ελεύθερος από τον «Αίαντα» (vid)

Το συμβόλαιο του 32χρονου αμυντικού έληγε το καλοκαίρι, ωστόσο οι δύο πλευρές αποφάσισαν στην πρόωρη λύση του με δεδομένο πως εσχάτως ο έμπειρος άσος είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Ο Άγιαξ σεβάστηκε την επιθυμία του παίκτη να παίζει περισσότερο και έτσι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους.

Ο Μπλιντ ήταν και είναι σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας, καθώς σε δύο θητείες (2009-2014 και 2018-2022) με τον Άγιαξ, ο Μπλιντ κατέγραψε συνολικά 333 συμμετοχές και κατέκτησε 13 τρόπαια.

October 19, 2021: His first & only Champions League goal. Special night at home. pic.twitter.com/oaxMt8YEMg

1998: Daley Blind (8) transfers from AFC’s youth academy to Ajax. He starts in the E2 team. Daley’s debut season is his father’s last season as an Ajax player. pic.twitter.com/fMu5RQIrdq