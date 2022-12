Δεν το... έχει με τα φάουλ ο Κέιν: Το κοντέρ «γράφει» 0/49! (pic)

Δεν χωρά καμία αμφιβολία για την ποιότητα και την κλάση του Χάρι Κέιν. Ο αρχηγός της Τότεναμ και της Εθνικής Αγγλίας είναι ένας σπουδαίος επιθετικός και είναι δεδομένο ότι θα βρίσκεται για καιρό στα... χρυσά βιβλία της Premier League και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ωστόσο μάλλον πρέπει να αναθεωρήσει την στάση του σχετικά με τις εκτελέσεις φάουλ.

Μετά και το χθεσινό (27/12) ματς με την Μπρέντφορντ (2-2), ο Χάρι Κέιν έφτασε αισίως τα 49 χτυπήματα από φάουλ, με αρχή την σεζόν 2016/2017. Σε αυτό το διάστημα, ο Άγγλος δεν έχει σκοράρει ούτε μία φορά με αυτόν τον τρόπο και το 0/49 είναι - προφανώς - το χειρότερο νούμερο ανάμεσα στους παίκτες της Premier League. Μάλιστα, μόλις 12 από αυτά τα σουτ ήταν on target.

Θυμίζουμε εδώ ότι ο Κέιν ήταν ο άνθρωπος που εκτελούσε τα κόρνερ της Εθνικής Αγγλίας στο Euro 2016, κάτι που είχε φέρει αντιδράσεις και, αντίθετα, δεν συνδυάστηκε με καλό αποτέλεσμα.

