Φερνάντες: «Δεν γνωρίζω κάτι για το μέλλον μου, είμαι συγκεντρωμένος στην Μπενφίκα»

Για τον Φερνάντες έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα σενάρια για το μέλλον του 21χρονου μέσου να φουντώνουν το τελευταίο διάστημα.

Ο Ένζο Φερνάντες, ωστόσο δήλωσε άγνοια για την φημολογία που έχει αναπτυχθεί, τονίζοντας ότι είναι επικεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του με την Μπενφίκα.

«Δεν γνωρίζω κάτι για το μέλλον μου ή για προτάσεις, με αυτά ασχολείται ο ατζέντης μου. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στην Μπενφίκα, έχουμε αγώνα την Παρασκευή», ανέφερε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Αργεντινή.

Enzo Fernández: “I don't know about my future or proposals, that's what my representative is taking care of” 🚨🔴 #transfers @AlbicelesteTalk



“I don't want to get into the subject. I am focused on Benfica, we have a game on Friday”. pic.twitter.com/OkqcxQFCTd