Χατ τρικ ο Άκπομ και πρώτος σκόρερ στην Championship! (vids)

Εκπληκτικά πράγματα από τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, Τσούμπα Άκπομ, ο οποίος έκανε χατ-τρικ απέναντι στην Γουίγκαν και με 12 γκολ είναι πρώτος σκόρερ στην Championship.

Φοβερό ματς στην Boxing Day από τον Τσούμπα Άκπομ ο οποίος έκανε χατ-τρικ στη νίκη της Μίντλεσμπρο με 4-1 επί της Γουίγκαν, συνεχίζοντας τις εκπληκτικές φετινές του εμφανίσεις.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ διάγει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, αφού έφτασε τα 12 γκολ σε 17 παιχνίδια φέτος και βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ σε ένα πολύ ποιοτικό πρωτάθλημα, που ουσιαστικά αποτελεί τον προθάλαμο για την Premier League.

Ο Άκπομ έκανε στο 49' το 1-0, δέκα λεπτά αργότερα' πέτυχε το 3-0 για να διαμορφώσει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση!

Δείτε τα βίντεο: