Με Insomnia η είσοδος στο Πάλας-Φούλαμ στη μνήμη του Μάξι Τζαζ! (vid)

Με ξεχωριστό τρόπο φρόντισε να τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή των Faithless, Μάξι Τζαζ η Κρίσταλ Πάλας.

Ο τραγουδιστής του Insomnia ήταν φανατικός οπαδός της Πάλας και οι Λονδρέζοι τίμησαν τη μνήμη του. Συγκεκριμένα, στα μεγάφωνα του γηπέδου κατά την είσοδο των παικτών των «αετών» και της Φούλαμ, έπαιζε το πασίγνωστο «Insomnia» και υπήρξε ένα τεράστιο χειροκρότημα από όλον τον κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες του «Σέλχαστ Παρκ».

The teams come out to Insomnia by Faithless played as a tribute to the late Maxi Jazz #CPFC #CRYFUL pic.twitter.com/bO3ZynfybU