Χάρι Κέιν: H Boxing Day του πάει και γράφει ιστορία (vid)

Ακόμη ένα παράσημο για την καριέρα του Χάρι Κέιν, ο οποίος σκόραρε στην αναμέτρηση με την Μπρέντοφορντ μειώνοντας στο 65' σε 2-1. Ο Κέιν έχει σκοράρει σε κάθε Boxing Day που έχει παίξει, ωστόσο το επίτευγμά του ήταν άλλο. Συγκεκριμένα, ο Άγγλος φορ έφτασε τα 10 γκολ στην καριέρα του σε Boxing Day στην Premier League, όντας ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που το καταφέρνει αυτό.

Με το σημερινό του τέρμα, ο Κέιν ξεπέρασε τον Ρόμπι Φάουλερ στην λίστα των σκόρερ την εν λόγω ημέρα με εννιά τέρματα!

Νωρίτερα, υπενθυμίζουμε πως οι φίλαθλοι της Μπρέντφορντ πίκαραν τον Κέιν για το χαμένο πέναλτι με τη Γαλλία!

Harry Kane's goal against Brentford means he has now scored in every Premier League Boxing Day fixture he has played in.🥊



The Tottenham striker has scored 10 goals on Boxing Day, the most in Premier League history. pic.twitter.com/11DIIQWrZX