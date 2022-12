Σοκαριστικό βίντεο του Πελέ μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου!

Πολύ δύσκολες όλες για τον θρυλικό Πελέ. Η κατάσταση της υγείας του φαίνεται πως έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες ώρες, εξ ου και καταφτάνουν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται τα μέλη της οικογένειάς του.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μάλιστα ένα βίντεο που δείχνει τον 82χρονο θρύλο στο κρεβάτι, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν έχει τις αισθήσεις του, με τις δύο εγγονές του δίπλα του να τον βοηθούν να μιλήσει με βίντεοκληση με κάποιον δικό του άνθρωπο.

Οι Βραζιλιάνοι μάλιστα το πηγαίνουν ακόμα παραπέρα, αναφέροντας ότι αποχαιρετά συγγενείς και φίλους...

Pelé, o Rei do futebol, se despedindo de seus parentes e amigos.

Esperando a hora final

Impactante as imagens !!

As movimentações continuam ao redor da Vila Belmiro, que espera o craque para seu último lance.

