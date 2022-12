Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ: Δεν έκανε χρήση της οψιόν για τον Ντε Χέα - Φεύγει ως ελεύθερος

O 32χρονος πορτιέρε αγωνίζεται εδώ και 11 χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν και πλήρωσε 25 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για να τον αποκτήσει.

Με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» έχει γράψει 507 εμφανίσεις, μετρώντας 174 clean sheets. Έχει κατακτήσει μία Premier League, ένα Europa League, ένα κύπελλο Αγγλίας, ένα Λιγκ Καπ και τρία Community Shield.

Όσο για τον αντικαταστάτη του; Η Γιουνάιτεντ εργάζεται για τη διάδοχη κατάσταση και βρίσκεται σε επαφές με την Γκλάντμπαχ για την αγορά του Γιαν Ζόμερ.

