Πρόταση για νέο συμβόλαιο στον Οταμέντι από την Μπενφίκα!

Νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας πρόσφερε στον Νικολάς Οταμέντι η Μπενφίκα, θέλοντας να τον διατηρήσει στο ρόστερ της μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις του στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Το τρέχον συμβόλαιο του 34χρονου κεντρικού αμυντικού ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο οι πολύ καλές εμφανίσεις του με την εθνική Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ έκαναν τον σύλλογο της Λισαβόνας να θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της για δύο ακόμα σεζόν.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές δεν έχουν έρθει ακόμα σε συμφωνία, ενώ ο ίδιος ο Οταμέντι επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη, αποκλείοντας το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αργεντινή για λογαριασμό της Ρίβερ Πλέιτ, η οποία έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Nicolás Otamendi, potential free agent in June 2023 after fantastic World Cup. Benfica have offered new two year deal but negotiations are not advanced yet, at this stage. 🔴🇦🇷 #transfers



Been told River Plate is not an option for Otamendi who wants to continue in Europe. pic.twitter.com/0YlVzELXgB