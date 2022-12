Παράνοια στην Αργεντινή: Έκανε τατουάζ στο μέτωπο το όνομα του Μέσι! (vid)

Ένας φίλος της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, μάλιστα πάνω στην «τρέλα» για την κατάκτηση του Μουντιάλ έκανε τρία ιδιαίτερα τατουάζ στο πρόσωπό του.

Ο νεαρός φίλαθλος της Αλμπισελέστερ, έκανε τατουάζ στο μέτωπό του το όνομα του Λιονέλ Μέσι, στο ένα μάγουλο «χτύπησε» την λέξη D10S (σ.σ. θεός στα ισπανικά), ενώ στο άλλο μάγουλο έκανε τα τρία αστέρια που παραπέμπουν στα τρία Μουντιάλ της Αργεντινής!

Δείτε παρακάτω το video:

Messi fan tattoos Messi’s name on his forehead. I have never seen something this horrendous

