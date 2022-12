Έφαγε... πόρτα από ποδοσφαιρική διοργάνωση ο Νουσρέτ μετά την συμπεριφορά του στον τελικό του Μουντιάλ

Ο Νουσρέτ μετά τη νίκη την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, αφού κυνηγούσε τον Μέσι για μια σέλφι, ακούμπησε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και γενικά προκάλεσε με την συμπεριφορά του.

Έτσι, το US Open Cup, το Κύπελλο Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, με ανάρτησή του στο Twitter, γνωστοποίησε ότι θα απαγορεύσει στον διάσημο σεφ την είσοδό του στον τελικό της διοργάνωσης της νέα χρονιά.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final