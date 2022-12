Δεν έβγαλε... ντέρμπι η κλήρωση του League Cup Αγγλίας - Τα ζευγάρια στα προημιτελικά

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει θεωρητικά βατό έργο απέναντι στην Τσάρλτον, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την σαφώς δυσκολότερη Σαουθάμπτον.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ θα παίξει εντός έδρας με τη Γουλβς, ενώ η πιο... αμφίρροπη αναμέτρηση θα είναι αυτή ανάμεσα στη Νιούκαστλ και την Λέστερ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσάρλτον

Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Σίτι

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς

Νιουκάστλ-Λέστερ

The #CarabaoCup Quarter-Final draw has been made!#EFL