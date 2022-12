Yolo στα Γιάννινα και WTF με Ρότα αλά Μέσι!

Yolo (you only live once)!

Κάπως έτσι γίνονται οι παίκτες μάγκες, κάπως έτσι γίνονται οι προπονητές μάγκες, κάπως έτσι είναι ο αθλητισμός κι ας μην θέλουμε να το παραδεχόμαστε. Τι εννοούμε; Μα, φυσικά, τον παράγοντα τύχη και πόσο πολύ επηρεάζει τα ματς. Μερικά λεπτά ή ακόμα και δευτερόλεπτα αργότερα και ο Γιώργος Παμλίδης δε θα ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Μερικά λεπτά ή ακόμα και δευτερόλεπτα αργότερα και ο Άγγελος Λιάσος δεν θα ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Για μερικά λεπτά ή ακόμα και δευτερόλεπτα, αμφότεροι ήταν στο γήπεδο και έγραψαν μια διαφορετική ιστορία από εκείνη που θα μπορούσε να είχε γραφτεί. Ο Πασχάλης Στάικος είχε αποφασίσει τις αλλαγές και εκείνοι τον πρόλαβαν. Ο Παμλίδης, εντέλει, αποχώρησε από το γήπεδο στο 81ο λεπτό, αλλά είχε προλάβει να κάνει το 1-2, ενώ ο Λιάσος έμεινε σε όλο το 90λεπτο και ήταν εκείνος που είχε κάνει το 2-2.

Η Super League επέστρεψε και επέστρεψε δυναμικά. Υποψήφια καλύτερα γκολ είναι τρία, αλλά με διαφορά στήθους κερδίζει η… εστία στη Λιβαδειά που πρέπει να είχε μαγνήτη στα δίχτυα! Στο ίδιο σημείο κατέληξαν τα δύο ωραιότερα γκολ της αγωνιστικής, με το πλασέ του Στέφεν Χάμοντ να κρεμάει τον Κουέστα και τον Λεβαδειακό να ανοίγει το σκορ στο 38ο λεπτό και με το γκολ του Λουίς Πάλμα να έρχεται στο 64’ και να σημειώνεται με τη μπάλα να καταλήγει στο ίδιο σημείο και με πανομοιότυπο τρόπο ως προς το… κρέμασμα του γκολκίπερ! Τρίτο στη λίστα προφανώς και είναι το γκολ του Κώστα Φορτούνη στα Ιωάννινα, αλλά έχουμε αφιερώσει στον Έλληνα μέσο ολόκληρη κατηγορία, ας κερδίσει άλλος το γκολ!