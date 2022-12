«Φήμες για ενδιαφέρον της ΑΕΚ, της Λέγκια και της Πλζεν για Μίσκιτς» (Vid)

Ο 29χρονος χαφ που μπορεί να παίξει τόσο ως εξάρι όσο και ως οκτάρι ενδιαφέρει σύμφωνα με tweet τόσο την ΑΕΚ όσο και τις Λέγκια και Πλζεν. Ο Μίσκιτς αγωνίζεται στη Ρωσία από τον Αύγουστο του 2018. Αρχικά φόρεσε τη φανέλα της Όρενμπουργκ που τον απέκτησε από την Ολίμπια Λιουμπλιάνας και τον Αύγουστο του 2020 μετακόμισε στην ομάδα της Αικατερινούπολης.

Συνολικά σε 4,5 σεζόν στη Ρωσία μετρά 121 ματς και πέντε γκολ σ' όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα με την Όρενμπουγκ έχει παίξει σε 52 ματς έχοντας ένα γκολ, ενώ στην Ουράλ μετρά 69 ματς με 4 γκολ. Φέτος μετρά ήδη σε ρωσικό πρωτάθληα και Κύπελλο 19 συμμετοχές και 1 γκολ.

Επίσης ο γεννημένος στις 11 Οκτωβρίου του 1993 χαφ είναι διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες της Κροατίας παρότι έχει γεννηθεί στο Νόβο Μέστο της Σλοβενίας.

Όπως αναφέρεται στο tweet, η διοίκηση της Ουράλ έχει κάνει πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του παίκτη που λήγει το καλοκαίρι, ωστόσο δεν έχει λάβει καμία απάντηση!

