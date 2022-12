Φουλ επίθεση από τον Μίτσελ: Μαζί Χάμες-Φορτούνης, στον πάγκο ο Μαρσέλο

Έναν Ολυμπιακό με επιθετικούς προσανατολισμούς σε διάταξη 4-2-3-1 κατεβάζει ο Μίτσελ στην επιστροφή της ομάδας του στη Super League, κόντρα στον ΠΑΣ στα Γιάννινα. Όπως ο Ισπανός τεχνικός είχε προαναγγείλει με δηλώσεις του, οι Χάμες και Φορτούνης ξεκινούν μαζί στην ίδια ενδεκάδα, με τον Μπιέλ ως τρίτο στην τριάδα πίσω από τον Ελ Αραμπί. Χουάνγκ και Εμβιλά θα είναι οι δύο αμυντικοί μέσοι, με τον Ρέαμπτσιουκ αριστερά στην άμυνα, τον Βρουσάι δεξιά, δίδυμο στόπερ τους Ντόη και Ρέτσο και τον Πασχαλάκη στο τέρμα.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα: Πασχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ, Ντόη, Ρέτσος, Βρουσάι, Εμβιλά, Ινμπόμ Χουάνγκ, Μπιέλ, Χάμες, Φορτούνης, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Giannina is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #PASOLY #Stoiximan pic.twitter.com/LvrmnkP48z