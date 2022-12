Προτάθηκε στην Άιντραχτ ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ψάχνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το διαζύγιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον CEO της Άιντραχτ να ρίχνει... βόμβα με δηλώσεις του, λέγοντας πως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προτάθηκε στην ομάδα της Φρανκφούρτης.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Άλεξ Χέλμαν μιλώντας στο DAZN, ο Κριστιάνο προτάθηκε σε αυτούς πριν λίγους μήνες με τον πρόεδρο της Άιντραχτ, Φίλιπ Χόλτσερ, να προσθέτει στη συζήτηση πως «Έχω την εντύπωση ότι προτάθηκε σε όλες τις ομάδες του Champions League».

Πάντως, στη Φρανκφούρτη αποφάσισαν να μην ασχοληθούν με την περίπτωση του Ρονάλντο, με τον 38χρονο πλέον σούπερ σταρ να βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην Αλ Νασρ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ρεπορτάζ του εξωτερικού.

Cristiano Ronaldo was linked with Eintracht Frankfurt a few months ago. #SGE CEO Axel Hellmann says Dazn: „He was even offered to us.“ And Philip Holzer, chairman of @Eintracht supervisory board, adds: „I have the feeling he was offered to every Champions League club.“ ⚫️⚪️