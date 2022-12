Ποιος κορόιδεψε την... ρόμπα; Άραβας δίνει 940.000 ευρώ για την τήβεννο που φόρεσε ο Μέσι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ένα πρώην μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Ομάν, ο Αχμέντ Αλ Μπαρουάν, προτίθεται να πληρώσει αυτό το ποσό για να κάνει δική του την βασιλικό τήβεννο που φόρεσε ο σούπερ σταρ της Αργεντινής μετά τον τελικό με τη Γαλλία.

Ήταν η στιγμή που ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, στάθηκε δίπλα στον Μέσι και του φόρεσε μία μαύρη κελεμπία, που ονομάζεται bisht.

Τώρα ο Αχμέντ Αλ Μπαρουάν, πρώην μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Ομάν, με μήνυμά του στο Twitter έκανε γνωστό ότι προσφέρει 942.000 ευρώ για να κάνει δικό του τον μανδύα.

صديقي ميسي..

من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022



أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي

أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi𓃵

I'm offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh