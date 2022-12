Οδός «Λιονέλ Μέσι» στο Μπουένος Άιρες (vid)

Κατά τη μεγάλη παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών επικράτησε μια «τρέλα» με 5.000.000 φιλάθλους να έχουν κατακλύσει τους δρόμους του Μπουέινος Άιρες για να πανηγυρίσουν με τα ποδοσφαιρικά τους «είδωλα».

Φυσικά ο Μέσι ήταν στο επίκεντρο τον οποίο λατρεύουν στην Αργεντινή...Μάλιστα ένας φίλαθλος της εθνικής ομάδας προχώρησε σε μια διαφορετική κίνηση, καθώς ανέβηκε σε στύλο για να αλλάξει την επιγραφή σεπινακίδα της λεωφόρου Σάντα Φε στο Μπουένος Άιρες και την μετονόμασε σε οδό «Λιονέλ Μέσι».

Ήταν πάντως προετοιμασμένος έχοντας το σχετικό χαρτί για να το κολλήσει στην πινακίδα και μόλις το τόλμησε, κέρδισε και το χειροκρότημα του πλήθους!

Messi has a street named after him: the unveiling of Avenue Lionel Messi pic.twitter.com/AfKHuZeaks