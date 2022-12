Έπος: Ο Μέσι έκανε τον Ντε Πολ να σταματήσει να τραγουδάει συνθήματα με ένα νεύμα (vid)

Μια κίνηση του Μέσι είναι αρκετή για όλους. Ιδίως για τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο Ντε Πολ μπορεί να το επιβεβαιώσει, καθώς ένα νεύμα του άσου της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ο λόγος που σταμάτησε να τραγουδάει συνθήματα κατά τη διάρκεια της παρέλασης των πρωταθλητών κόσμου.

Δείτε πώς ο ηγέτης της εθνικής Αργεντινής έκανε τον Ντε Πολ να σταματήσει να χοροπηδάει πάνω στο πούλμαν:

Messi nodded his head and Rodrigo De Paul listened right away 😂



(via @Info_BosteraOk) pic.twitter.com/JPElujh5rY