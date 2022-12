Με την ιαχή «Ευχαριστούμε Λίο», ο κόσμος του Ροσάριο, της πόλης στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε, υποδέχτηκε τον Λιονέλ Μέσι.

Λίγο μετά την μοναδική παρέλαση στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, ο Μέσι πήρε το δρόμο για το σπίτι του, ώστε να περάσει χρόνο με την οικογένειά του.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.



🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”



