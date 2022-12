Οριστικό: Παίρνει τον Κούνια από την Ατλέτικο η Γουλβς

Με τη φανέλα της Γουλβς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ματέους Κούνια. Οι «Λύκοι» έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον δανεισμό του 23χρονου επιθετικού, ενώ στο deal μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς, η οποία φτάνει τα 40-50 εκατ. ευρώ.

Η Ατλέτικο αγόρασε τον Koύνια το καλοκαίρι του 2021 έναντι 30 εκατ. ευρώ από τη Χέρτα Βερολίνου, σύμφωνα με το Transfermarkt, με τον Βραζιλιάνο φορ να έχει 57 συμμετοχές στο σύνολο με τους «Ροχιμπλάνκος», με απολογισμό επτά γκολ και οκτώ ασίστ.

Matheus Cunha to Wolves, here we go! Full verbal agreement reached between clubs with Atléti and also on personal terms. It’s a loan with obligation to buy clause, around €40/50m. 🚨🟠🇧🇷 #WWFC



Medicals being scheduled while all the documents will be prepared in the next days. pic.twitter.com/m6kIkB2t0m