Θρυλικό μπάσιμο: Πάει να πάρει την Equipe και Γάλλο παικταρά

Αυτή κι αν είναι βόμβα στον διεθνή Τύπο. Πως το γκολ του Μέσι προκάλεσε έντονες σκέψεις για εξαγορά της γαλλικής εφημερίδας που θα φέρει στο εξώφυλλο και έναν Γάλλο διεθνή. Ο Γιάννης Αυλακιώτης αποκαλύπτει.

Ολυμπιακός σημαίνει επεκτατισμός, σημαίνει συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε απάτητες κορυφές. Το τρίτο γκολ του Μέσι φέρνει νέα δεδομένα στο διεθνές στερέωμα. Why always me καλούμαι να σας ξυπνάω, κουτόφραγκοι Έλληνες;

Σηκώθηκα χθες το πρωί και τι να δω; Η Equipe λέει ότι το τρίτο γκολ της Αργεντινής ήταν άκυρο. Μάλιστα, εδώ είμαστε Λέο. Θα τον έβγαλε οφσάιντ τον Λαουτάρο η μεγκάλη και σίγουρη γραμμή του Γάλλου Ηλία Σπάθα; Δεν πέρασε η μπάλα στο τέρμα; Τι διάολο να συνέβη άραγε; Σκάλωσα. Ανοίγω τα παράθυρα εδώ στη Σαν Ζελιζέ και παίρνω την εφημερίδα. Τι να δω;

Την ώρα που ο Μέσι ήταν έτοιμος να σκοράρει, «δυο παίκτες από τον πάγκο της Αργεντινής είχαν περάσει τη γραμμή του άουτ, άρα το γκολ έπρεπε να ακυρωθεί». Πω πω, τι είπαν οι άνθρωποι ρε φίλε. Αυτό ήταν βγαλμένο από τα πιο υγρά όνειρα του Γαύρου, του Πρωταθλητή και της Sportday μαζί.

Ο πρόεδρος δεν θα το αφήσει έτσι αυτό. Οι τύποι το πήγαν σε άλλο level και μπράβο τους. Ο Kosti Nikolaki της Equipe το απογείωσε ο γίγαντας. Κι αν ο πρόεδρος έχει 20 Μέσα δικά του γιατί να μην τα κάνει 21; Κάπως έτσι γεννιούνται οι μεγάλες ιδέες.

Φανταστείτε τι γλέντι έχει να τους κάνει στον β γύρο αν πάρει και την Equipe. Θα βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ και θα του το βγάζει άκυρο γιατί κατούρησε στο καπάκι του Καραϊσκάκη ο Βιερίνια.

Τι σκέφτηκαν οι Θεούληδες. Να ακυρωθεί το γκολ στον τελικό του Μουντιάλ γιατί κάποιος αναπληρωματικός είχε περάσει τη γραμμή στην απέναντι πλευρά. Εύγε νέοι μου. Τέτοια μυαλά θέλει ο Σαρρής κι ο Γκιρτζίκης και θα γυρίσουν να σώσουν το ποδόσφαιρο.

Μέχρι τότε όμως πρέπει να αγοράσουμε κανένα Μέσο παγκόσμιας κλίμακας γιατί με αυτά που έχουμε δουλειά δεν γίνεται. «Βλέπει Μέσι ο πρόεδρος», βγήκε ο Πρωταθλητής και έδωσε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα την πρώτη μεταγραφή που θα γίνει σε δυο χρόνια.

Τι σκέφτηκε λοιπόν ο πρόεδρος; Επειδή ο Μέσι θα είναι 37 τότε, αν αγόραζε την Εκίπ και έβγαινε με πρωτοσέλιδο «βλέπει Μπαπέ ο Θρύλος»; Γιατί να πάρεις μόνο έναν αν μπορείς να τους πάρεις σε πακέτο; Όλα εγώ θα σας τα λέω;

Το ζητούμενο όμως φίλοι μου δεν είναι οι παίκτες. Ούτε οι αναγνώστες. Εφήμερα είναι όλα αυτά στη ζωή. Το θέμα είναι να έχεις πολλές εφημερίδες. Κανάλια. Σάιτ. Δημοσιογράφους. Ομάδες.

Η Εκίπ είναι ευκαιρία. Την αγοράζεις και αυτομάτως σου αλλάζει τη ζωή. Την παίρνεις, αύριο γράφει ότι ψήνεται ο Μπαπέ να παίξει στο πλάι του Ανδρούτσου, το απόλυτο διπλό χτύπημα. Γαλλικά κλειδιά για όλες τις χρήσεις. Βγαίνει μετά κι ο Καρεμπέ, υπόσχεται κατάκτηση Champions. Ω λα λα.

Λένε όλοι ότι το πέναλτι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο ήταν; Μπαίνει αρχισυντάκτης ο Καραπαπάς και τους γράφει στα γαλλικά «Trompeur de dix, mets la peine au fond». «Ξεφτίλες του δεκάρικου βάλτε το πέναλτι στον πάτο» - των παπουτσιών σας.

Κατακεραυνώνεις Μαρτσίνιακ που έκλεψε τον Θρύλο μας πριν 2 χρόνια στην Ευρώπη στερώντας του ιστορική ευκαιρία να περάσει μια φορά στους 16. Τελευταία σελίδα ξεκινάει αρθρογραφία Τσουκαλάς με λεζάντα «Ο ρε βουάρ». Άντε γεια, πρωτάθλημα στα μίντια ξανά.