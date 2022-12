Έτοιμη για νέες μεταγραφές η Νότιγχαμ - Τι είπε ο Μαρινάκης (pic)

Οι Άγγλοι προχώρησαν σε πάνω από 20 μεταγραφές με την επιστροφή τους στην Premier League, όμως αυτό δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφού η Νότιγχαμ βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας και, φυσικά, εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Μιλώντας στην Telegraph, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε πως θα γίνουν και άλλες μεταγραφές μέσα στον Ιανουάριο (μετά από αυτή του Σκάρπα) και σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε τουλάχιστον δύο ακόμα παίκτες τον Ιανουάριο. Δεν αγοράζω παίκτες απλά για να ξοδέψω χρήματα, τους χρειαζόμασταν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Φόρεστ ήταν εκτός Premier League για 23 χρόνια».



Nottingham Forest president Marinakis: “We will try to get at least an additional two players in January. I didn’t just buy players to spend money; we needed them”, tells @JPercyTelegraph. 🔴🌳 #NFFC



“You’ve to remember it’s 23 years since Forest were last in the top division”. pic.twitter.com/5SruEt8tpH