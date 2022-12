Ο Ντι Μαρία και ο Παρέδες έσπευσαν να χαιρετήσουν όλους τους αντιπάλους τους, ενώ ο Μαρτίνες είχε μία ζεστή αγκαλιά με τον συμπαίκτη του στην Γιουνάιτεντ, τον Βαράν. Το ίδιο συνέβη με τους Ντε Πολ - Γκριεζμάν, όπως και με τους Πάπου Γκόμες - Κουντέ, που έπαιξαν μαζί στην Σεβίλλη.

