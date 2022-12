Οι παίκτες της Αργεντινής θα πάρουν... πριμ τις μπύρες που ξέμειναν από το Μουντιάλ (pic)

Είναι η λύση που βρέθηκε για τις μπύρες που... ξέμειναν από την χορηγό εταιρεία όταν έγινε γνωστό ότι απαγορεύτηκε η πώληση αλκοολούχων ποτών στα γήπεδα του Κατάρ κατά την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έτσι, έμεινε το απόθεμα της Budweiser, που είναι χορηγός της διοργάνωσης από το 1986.

Όπως είχε κάνει γνωστό η εταιρεία μετά το πρώτο... σοκ της απαγόρευσης, οι μπύρες που δεν διατέθηκαν θα δωθούν ως δώρο στη νικήτρια ομάδα.

Η αμερικανική εταιρεία έχει μια συμφωνία συνεργασίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων με τη FIFA.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1