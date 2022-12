Ο Νουσρέτ πήγε να... αρπάξει το τρόπαιο από τον Μαρτίνες! (vid)

Ο Τούρκος σεφ για κάποιον λόγο βρέθηκε ανάμεσα στους πανηγυρισμούς των παικτών της Αργεντινής για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κατάφερε να κάνει... χαλάστρα στον Λισάντρο Μαρτίνες.

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πόζαρε με καμάρι κρατώντας το τρόπαιο του Μουντιάλ, με τον Τούρκο σεφ να μπαίνει στο πλανό, προσπαθώντας να... αρπάξει το Κύπελλο από τον Μαρτίνες για να φωτογραφηθούν μαζί.

Ο στόπερ της Αλμπισελέστε εμφανώς ενοχλημένος δεν άφησε το τρόπαιο από τα χέρια του, βγάζοντας μια, μάλλον αναγκαστική, φωτογραφία με τον διάσημο Τούρκο σεφ.

Martinez did NOT want to be there💀 pic.twitter.com/N6FyrgOj3T