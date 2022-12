Γαλλία: Την υποδέχθηκαν ως... παγκόσμια πρωταθλήτρια (vids)

Η Γαλλία μπορεί να έχασε στα πέναλτι (2-2 κ.δ., 3-3 παρ, 4-2 πεν.) το Παγκόσμιο Κύπελλο από την Αργεντινή, ωστόσο η αποστολή έγινε δεκτή στα πάτρια εδάφη ως παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Χιλιάδες Γάλλοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (19/12) στην πλατεία Κονκόρντ για να υποδεχθούν την αποστολή της εθνικής και να αποθεώσουν τους παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάμπ για τη σπουδαία πορεία τους στο Μουντιάλ.

Fans continue to gather at Paris’ Place de la Concorde - the French national team are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/IEJwg2gtBB