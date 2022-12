Ανακοίνωσε το τέλος του από την εθνική Γαλλίας ο Μπενζεμά

Το τέλος του από την εθνική Γαλλίας ανακοίνωσε ο Καρίμ Μπενζεμά μέσω social media. O Γάλλος σούπερ σταρ ανήμερα των 35ων γενεθλίων του αποφάσισε και έκανε γνωστό πως δεν θα αγωνιστεί ξανά με το εθνόσημο στο στήθος.

«Έκανα την προσπάθειά μου και τα λάθη που ήταν απαραίτητα για να φτάσω εδώ που βρίσκομαι σήμερα, είμαι περήφανος γι΄αυτό. Έγραψα την ιστορία μου και η δική μας τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του o Γάλλος επιθετικός.

Θυμίζουμε, πως ο Μπενζεμά, ο οποίος πριν λίγο καιρό κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, βρισκόταν κανονικά στην αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ, ωστόσο ένας τραυματισμός τον έθεσε εκτός πλάνων του Ντιντιέ Ντεσάν, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη Μαδρίτη, χωρίς να αγωνιστεί ούτε ένα λεπτό στο Κατάρ, όπου οι «τρικολόρ» έφτασαν στον τελικό αλλά ηττήθηκαν στα πέναλτι από την Αργεντινή.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs