Καβάλα στ' άλογο φίλαθλος της Αργεντινής πανηγυρίζει για την κατάκτηση του Μουντιάλ (vid)

Ενθουσιασμός, τρέλα, έξαλλοι πανηγυρισμοί είναι όσα θα συναντήσει κανείς σε κάθε γωνιά της Αργεντινής μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Μέσι και την «παρέα» του.

Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους, σε πόλεις όλης της χώρας, αλλά στο Ροζάριο, γενέτειρα του Μέσι επικρατεί φρενίτιδα!

Χαρακτηριστικό είναι ότι φίλαθλος της αλμπισελέστε το πανηγύρισε βγαίνοντας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής, δίπλα στα αυτοκίνητα, καβάλα στ' άλογο, ημίγυμνος και φωνάζοντας συνθήματα και φυσικά αποτελεί ένα δείγμα της «τρέλας» για την κατάκτηση του Κυπέλου.

