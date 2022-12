Η «αλμπισελέστε» επικράτησε της Γαλλίας στα πέναλτι στον τελικό του Κατάρ και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Ένα βίντεο δείχνει τις αντιδράσεις του Σκαλόνι μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκονσάλο Μοντιέλ.

Lionel Scaloni when Argentina were crowned World Cup champions. Just wait for it near the end. 🇦🇷pic.twitter.com/ExlYB5av0P