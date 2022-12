Κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τον Μπαπέ οι παίκτες της Αργεντινής (vid)

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι παίκτες της «αλμπισελέστε», πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τροπαίου, τραγουδώντας γύρω από ένα τραπέζι.

Και σε κάποια στιγμή, φωνάζουν «ενός λεπτού σιγή», με πρωταγωνιστή τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον Αργεντινό τερματοφύλακα, ο οποίος είχε αρκετές σωτήριες επεμβάσεις στον τελικό, με κορυφαία αυτή, στο 120ο λεπτό όταν απέκρουσε με το πόδι το εξ επαφής βολέ του Κόλο Μουανί.

«Για τον Μπαπέ», ακούγεται να φωνάζει ο Μαρτίνες, ακολουθώντας την προτροπή για ενός λεπτού σιγή, με αποδέκτη τον νεαρό Γάλλο επιθετικό, προφανώς ως «απάντηση» στις δηλώσεις που είχε κάνει τον περασμένο Μάϊο, υποστηρίζοντας ότι «το ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής δεν είναι τόσο προχωρημένο, όσο αυτό της Ευρώπης»...

