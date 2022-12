Αποθέωσε τον Μέσι ο Κρόος: «Δεν είδα κάτι καλύτερο στο Μουντιάλ, το αξίζει απόλυτα» (pic)

«Ο Μέσι αξίζει το Μουντιάλ απόλυτα. Δεν είδα κάτι καλύτερο από αυτόν στο τουρνουά. Δεν έπαιξε σε κλαμπ που μου... άρεσαν, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής», δήλωσε ο Γερμανός χαφ της Ρεάλ, που ήταν για χρόνια αντίπαλος του Αργεντινού στο ισπανικό πρωτάθλημα, όμως ταυτόχρονα είναι και ξεκάθαρος για όσα είδε στο Κατάρ.



Toni Kroos: "Leo Messi deserves this World Cup, absolutely... I haven't seen an individual performance like his in this tournament. He didn't play for clubs I like but I have to be honest!" pic.twitter.com/DZyxZwJ2Ag